Bataklıkta yüzen 8 katlı apartmanın duvarları 1999'da çatladı. Kimse ders çıkarmadı. Bu defa tamamen yıkıldı. Onlarca can aldı.
İzmir'deki 6.9'luk deprem Türkiye'yi sarstı. 69 kişi öldü, 949 kişi yaralandı. onlarca kişi de enkaz altında kaldı. 83 milyonun yüreği yandı. Felaketin ayak izleri ise Yağcıoğlu Sitesi'nde ortaya çıktı.
Bataklığa dikilen 8'er katlı iki bloğun hasarlı olduğu ve çatlakların sıva ile gizlendiği anlaşıldı.
Bataklığa inşa edilen bina
Bu binanın enkazında kaç kişinin olduğu henüz belli değil.
İKİZ UMUT
Sayra ve Çınar Alpgündüz de molozların altında kaldı. Yakınları, ikizler için enkazdan ayrılmadı.
NUMBER VAN
Van depreminde 28 saat enkazda kalan İlyas İşler, kendisine verilen battaniyeyi İzmir'e gönderdi.
BÜYÜK KURTARICI
Yağcıoğlu Sitesi'ndeki kurtarma çalışmasında İstanbul'dan gelen 98 santimlik Rıdvan Çelik, dikkati çekti.
"Boyum kısa olduğu için enkaza daha kolay giriyorum. Bu yüzden geldim" dedi.
KATİL DOĞANLAR!
Depremde yerle bir olan Doğanlar Apartmanı'ndaki daire sahiplerinin, çürük raporu üzerine evlerini sattığı ortaya çıktı. Faciada ölenlerin kiracılar olduğu anlaşıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında 2012 ve 2018'de 'çürük' raporu verdiği ortaya çıktı. İddiaya göre bina sakinleri, yıkım için anlaşamadı. Bu yüzden Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden çoğu dairelerini satarak taşındı. Daha çok kiracıların kaldığı Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin, "Bu binayı boşaltın" deniyordu. Ama buna kimse uymadı" dedi.
Doğanlar apartmanı enkazından 22 kişi çıkarıldı. Bunlardan 8'inin hayatını kaybettiği, 14'ünün ise tedavi altına alındığı açıklandı.
Doğanlar Apartmanın 5'inci katında oturan Eda Küçükyumuk (33) eşi Mert Küçükyumuk (33) ile 2 yaşındaki çocukları Ateş enkazda can verdi.
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Çiğdem Gümüsel, oğlu Rüzgar Gümüsel ve annesi Belkıs Onat'ın cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nda enkazda kalan Elif Perinçek'in yakınlarının umut dolu bekleyişi sürüyor.
AFAD'ın depremzedeler için kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.
YARALAR SARILIYOR
İzmir'de meydana gelen ve 83 milyonun acısını hissettiği depremle ilgili enkaz kaldırma ve depremzedelerin yaralarını sarma çalışmaları başladı.
Depremde yıkılan 6 binanın enkazından 69 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 949 kişi yaralı kurtarıldı.
Türk Kızılayı ve AFAD, depremzedelere yiyecek içecek ikramı yapıyor.
YİNE OLSA O ENKAZA GİRERİM
İzmir'de, altında kaldığı Rıza Bey Apartmanını enkazından 17 saat sonra köpeği Fıstık ile birlikte kurtarılan, ve depremin simgelerinden biri haline gelen 16 yaşındaki İnci Okan'ı kurtaran Aksaray UMKE ekibi personeli 24 yaşındaki Edanur Doğan o anları TAKVİM'E anlattı: Saatlerce dehlizin altında İnci ile konuşarak bekledim. Sürekli sohbet ederek sakin tutmaya çalıştım. Önce köpeğini, sonra kendisini kurtardık.
16 yaşındaki İnci Okan
ÖNCE FOTOĞRAFI ÇIKTI
Emrah Apartmanı'nda kızı Elif'in kurtarılmasını dört gözle bekleyen ailesi, önce umutlandı. Kızının önce çerçeveli fotoğrafı enkazdan çıktı. 10 saat sonra ise cansız bedeni çıkınca yıkıldı.
KANSERİ YENDİ DEPREMDE ÖLDÜ
Emrah Apartmanı'nda oturan Hasene Argüder (55) de enkazdan sağ çıkamadı. Memleketi Kayseri'nin Karaözü Köyü'de toprağa verilen kadının, daha önce kanseri yendiği ortaya çıktı.
PANİK ÖLDÜRDÜ
İnşaat işçisi Melih Dağbaşı (21) depreme, 32 katlı Biva Tower adlı gökdelenin 24'üncü katında yakalandı. İskele sallanmaya başlayınca binaya geçmeye çalışırken yere çakıldı.
Arama kurtarma köpeği, enkazlara girip çıkmaktan bitkin düştü.
FIRSATÇILAR YİNE İŞ BAŞINDA
Depremzedeler, kiralık ev aramaya başladı. Bu durum, fırsatçıları da hemen harekete geçirdi. Ev sahipleri kira fiyatlarını artırdı. 2 bin lira olan kiralar, bir anda 2 bin 650 liraya çıkarıldı.
ALTIN YÜREKLİ
Emrah Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri Alim Mutaf, içinde altın ve paraların bulunduğu çantayı, polise teslim etti.
VİCDANSIZLAR
İzmir'de 172 bina gözetime alındı. Şehir dışından hırsızlık amacıyla gelen ve binalara girmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı.