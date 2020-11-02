Bataklıkta yüzen 8 katlı apartmanın duvarları 1999'da çatladı. Kimse ders çıkarmadı. Bu defa tamamen yıkıldı. Onlarca can aldı. İzmir 'deki 6.9'luk deprem Türkiye'yi sarstı. 69 kişi öldü, 949 kişi yaralandı. onlarca kişi de enkaz altında kaldı. 83 milyonun yüreği yandı. Felaketin ayak izleri ise Yağcıoğlu Sitesi 'nde ortaya çıktı.Bataklığa dikilen 8'er katlı iki bloğun hasarlı olduğu ve çatlakların sıva ile gizlendiği anlaşıldı.Bu binanın enkazında kaç kişinin olduğu henüz belli değil.Sayra ve Çınar Alpgündüz de molozların altında kaldı. Yakınları, ikizler için enkazdan ayrılmadı.Van depreminde 28 saat enkazda kalan İlyas İşler, kendisine verilen battaniyeyi İzmir'e gönderdi.Yağcıoğlu Sitesi'ndeki kurtarma çalışmasında İstanbul'dan gelen 98 santimlik Rıdvan Çelik, dikkati çekti."Boyum kısa olduğu için enkaza daha kolay giriyorum. Bu yüzden geldim" dedi.Depremde yerle bir olan Doğanlar Apartmanı 'ndaki daire sahiplerinin, çürük raporu üzerine evlerini sattığı ortaya çıktı. Faciada ölenlerin kiracılar olduğu anlaşıldı.

Seferihisar ilçesinde yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında 2012 ve 2018'de 'çürük' raporu verdiği ortaya çıktı. İddiaya göre bina sakinleri, yıkım için anlaşamadı. Bu yüzden Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden çoğu dairelerini satarak taşındı. Daha çok kiracıların kaldığı Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin, "Bu binayı boşaltın" deniyordu. Ama buna kimse uymadı" dedi.Doğanlar apartmanı enkazından 22 kişi çıkarıldı. Bunlardan 8'inin hayatını kaybettiği, 14'ünün ise tedavi altına alındığı açıklandı.Doğanlar Apartmanın 5'inci katında oturan Eda Küçükyumuk (33) eşi Mert Küçükyumuk (33) ile 2 yaşındaki çocukları Ateş enkazda can verdi.Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Çiğdem Gümüsel, oğlu Rüzgar Gümüsel ve annesi Belkıs Onat'ın cansız bedeni çıkarıldıDoğanlar Apartmanı'nda enkazda kalan Elif Perinçek'in yakınlarının umut dolu bekleyişi sürüyor.

AFAD'ın depremzedeler için kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.meydana gelen ve 83 milyonun acısını hissettiği depremle ilgili enkaz kaldırma ve depremzedelerin yaralarını sarma çalışmaları başladı.

Depremde yıkılan

Türk Kızılayı ve AFAD , depremzedelere yiyecek içecek ikramı yapıyor., altında kaldığı Rıza Bey Apartmanını enkazından 17 saat sonra köpeği Fıstık ile birlikte kurtarılan, ve depremin simgelerinden biri haline gelen 16 yaşındaki İnci Okan 'ı kurtaran Aksaray UMKE ekibi personeli 24 yaşındaki Edanur Doğan o anlarıanlattı: Saatlerce dehlizin altında İnci ile konuşarak bekledim. Sürekli sohbet ederek sakin tutmaya çalıştım. Önce köpeğini, sonra kendisini kurtardık.