Bayraklı'daki 2 bloklu Emrah Apartmanı, 25 sene önce yapıldı. 2010'daki sarsıntıda hasar aldı. Ancak dış cephe kaplamasıyla çatlaklar kapatıldı!





BÖYLEYDİ



Buna rağmen yaşamın devam ettiği o bina 6.9'luk depremde yıkıldı. Geriye paslı demirler, deniz kumu katılan duvarlar ve sönen hayatlar kaldı!





BÖYLE OLDU



Moloz yığınından 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 19 kişi sağ olarak kurtarıldı. 21 kişi aranıyor.

















Alp Cengiz, kuaförünü dinlemeyip apartmandaki berberden dışarı çıkmadı. Enkazda kaldı.







Elif İnan da kurtulamadı.







AİLE BOYU ACI

Diş hekimi Burcu Yüksel, çocukları Ege Ilgaz ve Dila ile enkaz altında saatlerce kurtarılmayı bekledi. Ne yazık ki 3'ü de can verdi.







23 SAATLİK MUCİZE

Seher Perinçek ve 3 çocuğu, Doğanlar Apartmanı'nda sıkıştı. Tam 23 saat sonra 2 evladıyla canlı çıkarıldı.







İNCİ'DEN MESAJ VAR

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalan İnci Okan, arkadaşına cep telefonundan mesaj attı. 17 saatte kurtarıldı.







KALBİMİZ EGE'DE KALDI

İzmir, 6.9'la sallandı. 17 bina yıkıldı. Enkazdan gelen her haber yürek sarstı. Kiminde mucize bir kurtuluş, kiminde ise tarifi imkansız acı vardı



Türkiye, bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. İzmir Seferihisar'da Cuma günü saat 14.51'de 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi. 17 bina tamamen çökerken, 885 kişi yaralandı, 39 kişi ise hayatını kaybetti. Vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Bayraklı'daki 8 binada arama kurtarma çalışmaları dün gün boyu devam etti.

Enkaz altında yakınları olanlar, Rıza Bey Apartmanı, iki bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı'ndan gelecek güzel bir haberi bekledi.







AH BUSE!

Buse Demir (27), depreme evinde yakalandı. Cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Yakınları yıkıldı. Genç kız dün memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.







BERBERİ DİNLEMEDİ

Alp Cengiz, depreme Emrah Apartmanı'nın altındaki berberde tıraş olurken yakalandı. Berberin "Kaçalım" uyarısını dinleyemeyen Cengiz enkaz altında kaldı. Avukat Ekrem Özgür Duman ve babası avukat Ferda Duman da aranıyor.







BİR AİLE ENKAZ ALTINDA

İzmir'de bir aile Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Mert Küçükyumuk ve Eda Küçükyumuk çifti ile küçük çocukları Ateş'ten henüz bir haber alınamadı.







Barış Sitesi'nde oturan Nerrin Erakman'dan haber alınamıyor.







İzmir'de Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda (10) enkaz altında kaldı.

Çocuklarının bebeklerine sarılan anne Nilay Yücel, gözlerini moloz yığınına dönen binadan bir an olsun ayırmadı.







Diş hekimi Zarife Doğan, enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.







KİMSE AÇIKTA KALMAYACAK

Başkan Erdoğan, İzmir'e gitti. AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını ve evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacağını söyledi.

Erdoğan, "Evler yapılana kadar eşya, kira ve nakliye yardımı yapılacak. Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderdik. İhtiyaca göre bu devam edecek. Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kuruldu" dedi.







ŞİDDETİ 6.9 ETKİSİ 83 MİLYON

Rıza Bey Apartmanı'nda oturan 16 yaşındaki İnci Okan, köpeği Fıstık ile enkaz altında kaldı.

Hemen arkadaşlarına mesaj attı. Sesini duyurmayı başardı. 17 saat sonra enkazdan köpeğiyle beraber kurtarıldı.







UMKE görevlisi Edanur Doğan, o anları şöyle anlattı: İnci bana 'Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın?' dedi. Bir yandan onu sakinleştirdim, bir yandan da damar yolu açtım. Çok zordu ama önemli olan İnci'ydi.







İnci Okan, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın?" diyerek Edanur Doğan'dan yardım istedi.







DEPREM DEĞİL TSUNAMİ ÖLDÜRDÜ

İzmir Seferihisar'da yaşanan 6.9'luk depremin ardından tsunami yaşandı. Tekerlekli sandalye ile kapısının önüne çıkan 86 yaşındaki Fatma Erçetin, bir anda yükselen suya kapıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.







SEHER'İN MUCİZESİ

İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'ndan geriye enkaz kaldı. O apartmandan bir mucize çıktı. Anne Seher Dereli Perinçek ile 3 kızı, tam 23 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı. Birinin hayatını kaybettiği açıklandı. 7 yaşındaki oğlu Umut ise kurtarılmayı bekliyor.







KEDİYİ KÖPEK KURTARDI

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazında K-9 arama köpeği 'Bob', bir kedinin olduğunu fark etti. Minik kedi, 29 saatin ardından enkazdan çıkarıldı. Tedavi edilen can dostuna 'Umut' ismi verildi.







BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

İzmir'de yaşanan depremde İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha'nın eşi Burcu ile çocukları Efe Ilgaz ve Dila hayatını kaybetti.







Anne ve çocukları, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.





Ertan GÜRCANER - Serhan ÇİFDALÖZ - Ceyhan TORLAK - Eray ARPAŞİN- İbrahim Evrim AYRAL - Murat ŞENGÜL - Saffet AZAK- Onur TUNGUT