Cuma günü öğle saatlerinden sonra 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılan İzmir'de şu ana kadar deprem nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi de yaralandı. Deprem sonrası tüm imkanlar bölge için seferber edildi. Başkan Erdoğan'ın da incelemelerde bulunduğu bölgede depremin yaraları sarılmaya başlandı.a