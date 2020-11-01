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    • 02.11.2020 01:58
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    Mucize 58. saatte geldi! sağ çıkarıldı

    dakika haberi... Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 'in ilçesinde 58 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Ekipler enkaz altından 14 yaşındaki 'i kurtardı.

    Merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi açıkları olan den en fazla etkilenen ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

    Enkaz altında kalan 14 yaşındaki 'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

    Depremden yaklaşık 58 saat ra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

    Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Başkanı da izledi.

    Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

    AFAD BAŞKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

    Güllüoğlu, hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

    AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter yaptığı açıklamada, ''Allahıma binlerce kere şükürler olsun. 58. Saatte bir kardeşimizi daha canlı çıkarıyoruz inşallah.'' ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Mucize 58. saatte geldi! 14 yaşındaki İdil sağ çıkarıldı