



Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarda düzenli olarak yapılan deprem analizleri sonucu yıkım veya güçlendirme kararları aldıklarını hatırlattı.

İzmir'de de bu kapsamda eğitim öğretime kapattıkları 50 okulun yıkımını Ağustos-Ekim 2020 arasında gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, şu bilgileri verdi: