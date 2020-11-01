Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.11.2020 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2020 18:23
    ABONE OL

    Son dakika: 'de enkazının yanındaki bina sallandı, ekipler uzaklaştırıldı

    'de Seferihisar merkeli 6.6 büyüklüğündeki ine ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki enkazında arama kurtarme ekiplerinin çalışmaları sürerken yan taraftaki binada sarsıntı meydana geldi.Sallantı sonrasında Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar durduruldu bölge trafiğe kapatıldı.

    İzmir'de korku dolu anlar


    'de sonrası yıkılan enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.

    Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.

    TİTREŞİM BELİRLENDİ
    Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi. Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

    Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.

    30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti.

    Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazının yanındaki bina sallandı, ekipler uzaklaştırıldı