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    • 01.11.2020 23:03
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    İsmail Çataklı: "'de afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok"

    ve , 'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını bildirdi.

    AA



    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını bildirdi.



    ÇADIRLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 65
    Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.



    Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu kaydeden Çataklı, "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz." ifadesini kullandı.
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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "İzmir'de afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok"