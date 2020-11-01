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    'den 'e taziye mesajı!

    , 'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı!
    , 'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'i etkisi altına alan Goni tayfunu sonucunda meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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    Haberler Güncel Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı!