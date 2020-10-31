Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti. Enkaz altındaki yakınlarına ulaşamayan aileler endişeli bekleyişini sürdürdü. Öte yandan sabah saat saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İzmir'deki depremden son dakika gelişmeler haberimizde...

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09.05: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."







YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184'Ü ARAYIN

Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.







Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı.

Arama kurtarma ekipleri, aynı apartmandan 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra kurtarmıştı.





8.31: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventIDDetay 31.10.2020 08:31:30 AFAD 37.8701 26.8303 7.33 Mw 5.0 - - - - Ege Denizi, 17.25 km. Seferihisar (Izmir) 484241Detay 31.10.2020 08:12:58 AFAD 37.8840 26.8933 7.07 ML 2.1 - - - - Ege Denizi, 15.16 km. Seferihisar (Izmir) 484240Detay 31.10.2020 08:12:14 AFAD 37.9231 26.9323 7.00 ML 2.5 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 11.66 km. Seferihisar (Izmir) 484239Detay 31.10.2020 08:08:54 AFAD 37.9405 26.5431 6.88 ML 2.1 - - - - Ege Denizi, 18.54 km. Urla (Izmir) 484238