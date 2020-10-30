"200 METREYE ULAŞTI"

Anadolu Ajansı muhabiri Safvan Allahverdi, ailesinin yaşadığı Seferihisar'da kaydedilen görüntüleri paylaştı ve şunları yazdı "Şu an ailemin olduğu İzmir Seferihisar civarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.