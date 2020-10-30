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    • 30.10.2020 16:07
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    Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrası de oluştu

    Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrası oluştu. Tsunami dalgaları nedeniyle İzmir'in sahilde bulunan caddelerini su bastı. Sular sahilden içeriye kadar girdi.

    İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem sonrası tsunami oluştu

    İzmir Seferihisar'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami dalgaları oluştu. Tsunami dalgaları İzmir'in sahil kenarındaki caddelerine de geldi.

    "200 METREYE ULAŞTI"
    Anadolu Ajansı muhabiri Safvan Allahverdi, ailesinin yaşadığı Seferihisar'da kaydedilen görüntüleri paylaştı ve şunları yazdı "Şu an ailemin olduğu İzmir Seferihisar civarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

    Ardından yaşanan tusunami evimizin olduğu yeri bu hale getirdi. Ev ile deniz arası yaklaşık 200 metre. Eşim dalganın arka mahalleye ulaştığını söylüyor. Bu görüntüdeki akıntıya bakılırsa oldukça muhtemel."
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