İstanbul'un korkuyla beklediği deprem, dün İzmir'i vurdu. Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14.51'de, Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de çok şiddetli hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar panik içerisinde ev ve işyerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi´nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.