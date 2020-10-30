SON DAKİKA: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte İstanbul'dan da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Seferihisar açıkları gözüküyor. İlk değerlendirmelerde hata olabilir. 2005 depremlerine benzer bir deprem. Beklenen bir deprem. Korkunç bir panik havası yarattı. Bazı binalarda hasar var. Korkunç bir psikoloji var İzmir'de. Bu başlı başına deprem, bunun sönümlenmesi için bir müddet sonra en büyüküğü 5,6'ya ulaşan artçıların oluşması mümkün. Panik olmamak gerek. 2005 depremlerini hatırlatıyor bu deprem" dedi.