SON DAKİKA: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte İstanbul'dan da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler
SON DEPREMLER: İzmir'de AFAD verilerine göre merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de bazı bölgelerde yıkım olduğuna ilişkin bilgiler gelirken, halk büyük panik yaşadı. Deprem tüm Ege bölgesinin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. İşte deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler...
BÖLGEDE GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK
Başkan Erdoğan: İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.
İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun.
Canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı; Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal: Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var.
6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Seferihisar açıkları gözüküyor. İlk değerlendirmelerde hata olabilir. 2005 depremlerine benzer bir deprem. Beklenen bir deprem. Korkunç bir panik havası yarattı. Bazı binalarda hasar var. Korkunç bir psikoloji var İzmir'de. Bu başlı başına deprem, bunun sönümlenmesi için bir müddet sonra en büyüküğü 5,6'ya ulaşan artçıların oluşması mümkün. Panik olmamak gerek. 2005 depremlerini hatırlatıyor bu deprem" dedi.