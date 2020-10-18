Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.10.2020 01:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 01:02
    ABONE OL

    Sorsan en büyük Atatürkçü kendisi! 'in skandal hatasına halktan tepki yağdı

    hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videolu mesajla son kitabı "'in" tanıtımını yapan , yaptığı skandal hata ile halktan tepki aldı. Özdil, videolu mesajında 'nın kahramanlarından 'nın yanlış fotoğrafını paylaştı ve üstüne ""Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." yazarak kullanıcıların tepkisini çekti.

    Sorsan en büyük Atatürkçü kendisi!

    hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videolu mesajla son kitabı "'in" tanıtımını yapan , yaptığı skandal hata ile halktan tepki aldı.

    Özdil, videolu mesajında 'nın kahramanlarından 'nın yanlış fotoğrafını paylaştı ve üstüne ""Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." yazarak kullanıcıların tepkisini çekti.

    Özdil'in 'in en yakınında yer alan Ali Fuat Cebesoy'un fotoğrafının yanlış kullanıldığını görmemesi dikkat çekti.

    Tümgeneral Çolak Ahmet Faik Paşa 2'nci Kolordu Komutanı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sorsan en büyük Atatürkçü kendisi! Yılmaz Özdil'in skandal hatasına halktan tepki yağdı