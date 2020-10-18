Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videolu mesajla son kitabı "Son Cüret'in" tanıtımını yapan Yılmaz Özdil, yaptığı skandal hata ile halktan tepki aldı.
Özdil, videolu mesajında Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından Ali Fuat Paşa'nın yanlış fotoğrafını paylaştı ve üstüne ""Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." yazarak kullanıcıların tepkisini çekti.
Özdil'in Mustafa Kemal'in en yakınında yer alan Ali Fuat Cebesoy'un fotoğrafının yanlış kullanıldığını görmemesi dikkat çekti.
Tümgeneral Çolak Ahmet Faik Paşa 2'nci Kolordu Komutanı