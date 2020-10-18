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    • Ekonomi
    • 18.10.2020 15:36
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    • 18.10.2020 15:40
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    Başkan Erdoğan'dan güçlü ekonomi mesajı: Torunlarımıza hayal ettiğimiz güçlü 'yi miras bırakacağız

    Başkan , partisinin 7. ’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüsün dünya ekonomisini yerle bir etmesine rağmen ’nin dimdik ayakta olduğunu söyledi. Öte yandan ’deki çalışmalarına da değinen Erdoğan, “Fatih gemimiz önümüzdeki aydan itibaren yeni bir kuyuda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor. Torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız” şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan'dan güçlü ekonomi mesajı

    Başkan , partisinin 7. 'nde konuştu. Erdoğan ekonomi alanındaki gelişmeleri şu sözlerle duyurdu:

    "Bizim en büyük gıdamız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bu öyle tek taraflı değil iki taraflı bir muhabbettir. Tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de girdiğimiz hiç bir mücadelede bizi yalnız bırakmadı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütlerinin üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu her platformda cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı. Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin dört bir yanını eserlerle donatırken önümüze çıkan engelleri milletimizle beraber aştık.

    Bölgemiz ve dünyamız nice krizlerle boğuşurken 'nin dimdik ayakta kalması güçlü birliğimiz sayesindedir. Her kim milletimizi bölmeye yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

    gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir. Fatih gemimiz önümüzdeki aydan itibaren yeni bir kuyuda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor. Zenginlikleri 81 vilayetin tamamının kalkınması için kullanacağız. Dedelerimizin ömrü cephelerde savaşarak geçti. Bizim ömrümüz hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, şehirleri ve ülkemizi geliştirme mücadelesiyle geçti. Torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız"

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