Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan ekonomi alanındaki gelişmeleri şu sözlerle duyurdu:

"Bizim en büyük gıdamız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bu öyle tek taraflı değil iki taraflı bir muhabbettir. Tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de girdiğimiz hiç bir mücadelede bizi yalnız bırakmadı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütlerinin üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu her platformda cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı. Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin dört bir yanını eserlerle donatırken önümüze çıkan engelleri milletimizle beraber aştık.

Bölgemiz ve dünyamız nice krizlerle boğuşurken Türkiye'nin dimdik ayakta kalması güçlü birliğimiz sayesindedir. Her kim milletimizi bölmeye yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir. Fatih gemimiz önümüzdeki aydan itibaren yeni bir kuyuda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor. Zenginlikleri 81 vilayetin tamamının kalkınması için kullanacağız. Dedelerimizin ömrü cephelerde savaşarak geçti. Bizim ömrümüz hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, şehirleri ve ülkemizi geliştirme mücadelesiyle geçti. Torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız"