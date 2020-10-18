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    • 19.10.2020 05:44
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    'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu!

    'da bariyerlerin ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu. saat 03.00 sıralarında Karayolu Kartal Cevizli mevkii istikametinde meydana geldi. Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    İHA
    Kazada ayakları koptu!

    İstanbul'da facianın adresi D-100 Karayolu Cevizli mevki oldu. Kadıköy yönünden Tuzla istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Emirhan K. ile şoför Ahmet Kağan A.'nın bulunduğu 41 BU 129 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.00 sularında kontrolden çıktı.

    EKİPLER KIRK BEŞ DAKİKA UĞRAŞTI
    Yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak sürüklenen otomobilin içerisine giren demir bariyer sürücü ve yolcuyu oldukları yerde sıkıştırırken ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yolcu Emirhan K.'ı sıkıştığı yerden çıkarttı.

    Demir bariyerin ikiye böldüğü otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için bariyeri kesen ekipler yaklaşık kırk beş dakikanın sonunda da sürücü Ahmet Kağan A.'ı hurdaya dönen otomobilden çıkartmayı başardı.

    İlk müdahaleye sıkıştıkları otomobilin içerisinde başlayan sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahaleye devam ederken ayakları kopan şoför ve yolcu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazazedelerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken hayati tehlikeleri devam ediyor.

    KOPAN UZUVLAR UZUN SÜRE OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE ARANDI
    Can pazarının kurulduğu D-100 Karayolu Cevizli mevkinde otomobilin sol tarafından girip sağ tarafından çıkan ve içerisinde bulunan iki kişiyi oldukları yerde sıkıştıran demir bariyer itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kesilirken hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki kişiye ait kopan uzuvlar da sağlık ekiplerince toplandı.

    İki kazazedenin hastaneye sevk edilmesinin ardından otomobil içerisinde kopan uzuv arayan sağlık ekipleri bulunan uzuvları özel çantalara bırakarak hızla hastaneye ulaştırdı
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    Haberler Güncel İstanbul Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu!