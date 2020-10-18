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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Belediye Başkanımız Mehmet Yarka kardeşime Allah'tan şifalar diliyorum.

Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz. Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Şırnak'a elimiz boş gelmedik. 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Eser ve hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti il kongrelerinin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz.

Biz sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi yakın tutarken muhalefet milletimizle mesafesini uzak tutuyor. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor.

Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını açık yüreklilikle ortaya koyamadan siyasetçi olmaz.

Bizim en büyük gıdamız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bu öyle tek taraflı değil iki taraflı bir muhabbettir. Tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de girdiğimiz hiç bir mücadelede bizi yalnız bırakmadı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütlerinin üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu her platformda cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı.

Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin dört bir yanını eserlerle donatırken önümüze çıkan engelleri milletimizle beraber aştık.

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