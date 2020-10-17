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    • 17.10.2020 21:50
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    Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?

    Başkan , Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha rezervi keşfine ilişkin, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan doğal gaz paylaşımı

    Başkan Erdoğan, Twitter ve Instagram hesaplarında, "Milli EnerjideYeni Müjde" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 29 Mayıs'ta Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlaması ve bugün gemiye yaptığı ziyaret sırasında çekilen iki fotoğraf karesine yer verdi. Erdoğan, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" notuyla paylaştığı iki görselle Tuna-1 kuyusundan çıkan doğal gazın öyküsüne dikkat çekti.

    Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinin ilk uğurlandığı zamanla yeni bulunan büyük doğal gaz kuyusu arasında geçen süreci vurguladı.

    Erdoğan, bugün Fatih sondaj gemisinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, bu keşifle Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini vermişti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan doğal gaz paylaşımı: Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?