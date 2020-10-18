

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de sondaj yapan Fatih gemisine çıktı. Bulunan doğal gaz rezervini açıkladı: 85 milyar metreküp



KARADENİZ FATİH'İ

Türkiye, dün tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Karadeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri yürüten Fatih sondaj gemisinden sevindiren haber geldi. Başkan Tayyip Erdoğan, dün yerli ve milli sondaj gemimizi ziyaret etti. İncelemelerde bulunan Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:





Fatih, 20 Temmuz'da Tuna-1 kuyusunda sondaja başlamıştı.



Çalışmalar sonucunda 320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta ilan etmiştik.









Keşfettiğimiz doğal gaz rezervine 85 milyar metreküp daha ilave edildi.



TUNA-1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

Çalışma 4 bin 775 metre derinliğe ulaşmasıyla sona erdi.



Fatih, sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek.



Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.



Hedefimiz gazı 2023'te milletimizin kullanımına sunmak.



Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.



NASİPTİR, NASİP...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.