Başkan Erdoğan twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

