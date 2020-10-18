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    • 18.10.2020 15:37
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    Başkan Erdoğan'dan mesajı: ', İki Devlet' anlayışıyla her alanda destekleyeceğiz!

    Başkan Erdoğan twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz ’ın ’nü tebrik ediyorum. ', İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a mesaj: Her alanda destekleyeceğiz!

    Başkan Erdoğan twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz 'ın 'nü tebrik ediyorum. ', İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla her alanda destekleyeceğiz!