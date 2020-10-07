Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da, 8 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal etmesini eleştirmiş ve "İmamoğlu'na tavsiyemizdir: Haliç tekrar kokulara boğulmadan, Marmara'da alg patlaması oluşmadan, yavrularımızın daha büyük bedel ödememesi için bugünden gerekeni yapın. Yoksa bu millet size hesabını sorar. Bizler de bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

HALİÇ'TE SUYUN RENGİ DEĞIŞTİ, ALG PATLAMASI YAŞANDI

Haliç'in suyunda renk değişimi 12 Haziran 2020 tarihinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı gün yapılan açıklamada, "Algı değil alg. Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" denilmişti.

EYÜPSULTAN SİLAHTARAĞA MEVKİSİNİN KIYI KESIMLERİ VE ADACIKLARIN ÇEVRESİ SİYAHA DÖNÜŞTÜ