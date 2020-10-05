İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İBB Meclisi tarafından park alanı ilan edilen Dikilitaş'taki ormanlık alanı 175 milyon TL ile tekrar satışa çıkardı. İBB yönetimi tarafından satılmak istenen bir diğer yerin ise 450 milyon bedelle Mecidiyeköy'de vakıf arazisinin de olduğu yer olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arsa satışı yapmak için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. 14 Ekim saat 11.00'da Saraçhane'deki başkanlık binasının encümen müdürlüğü salonunda gerçekleştirilecek olan arsalardan biri İBB Meclisi tarafından yeşil alan ve park olarak imar planını tescillediği Beşiktaş Dikilitaş Yeşim Çimen Sokak'ta bulunan 5 bin 763 metrekare ağaçlık alan da bulunuyor.

Söz konusu alan yetişmiş ağaçlarla çevrili yeşil alan olması sebebiyle bölge vatandaşların toplanma yerlerinden biri olarak biliniyor. İBB yönetimi tarafından 4'üncü kez satışının yapılmak istendiği yerin park alanı olması sebebiyle daha önceki ihalelerde istekli çıkmamıştı.