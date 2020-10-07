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    • 07.10.2020 20:04
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    açıkladı: ile birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık

    , Kuveyt ve 'a gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak,"Katar ile bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" dedi.

    Bakan Albayrak'tan kritik ziyarete ilişkin açıklama
    , Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve 'a gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Katar ile birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık