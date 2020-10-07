Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'a gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 7, 2020
Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.
Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık. pic.twitter.com/XePh4VbthN