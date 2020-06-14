CHP'li İBB'nin Haliç yalanı bir kez daha elinde patladı. Eyüp Sahili'nde çekilen görüntüler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta ele verdi.
"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbul'u yönetmeye başlayan İmamoğlu vaatlerinin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi AK Parti döneminde tertemiz bir görünüme kavuşan Haliç'in rengi değişti.
Maviden kahverengiye dönen sudan kötü kokular yükseldi. Görüntülerde Haliç'in yüzeyinde her türlü pisliğin olduğu görülüyor.
AYLAR ÖNCE GENÇLER YÜZÜYORDU
16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Beyoğlu Belediyesi, sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlenmişti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu'nun da katıldığı etkinlikte Yıldız, gençlerle birlikte bir süre yürüyüş yaptı ardından da Haliç'te yüzmüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇOCUKLARA MİRAS OLARAK BIRAKTI
Yıldız o gün yaptığı açıklamada, "1994 yılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu millete, İstanbul'a dünyanın incisi kabul edilen boğazın yanında "Golden Horn" diye bilinen altın boynuz Haliç'i yüzülebilir bir şekilde bu ülkenin gençlerine, çocuklarına emanet olarak miras olarak bıraktı." demişti.