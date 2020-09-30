KALANI YATIRACAKLAR

Zihni Göktay, İBB'nin açıklamasının ardından hesabına para yattığını doğruladı:

"Evet, ayın 18'inde 16 kişiye 10'ar bin lira yatmış Hakan Saatçi diye birinden ama açıklama falan yok. Ben de 'Ellemeyin sehven biri yatırmıştır belki' dedim.

Sonra bunu Sunay Akın araştırdı. 'Kültür A.Ş. ile irtibatta olan bir şirket ödeme yapmış, doğru' dedi. Benim daha da alacağım var.

Bugün de Büyükşehir Daire Başkanlığı aradı, durumu izah ettiler. Geri kalan meblağın da yatırılacağını söylediler."