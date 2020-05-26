3. AHMED ÇEŞMESİ'NİN KISA TARİHÇESİ

3. Ahmed Çeşmesi; İstanbul İli, Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Cankurtaran Mahallesi 60 ada, 1 parsel üzerinde bulunuyor.

Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle, Perayton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine meydan çeşmesi olarak 1728 yılında Kayserili Mehmed Emin Ağa'nın mimarbaşılığı döneminde Sultan III. Ahmed tarafından Bizans çeşmesi yerine yaptırıldı.