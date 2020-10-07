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    • 07.10.2020 20:26
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    7 Ekim sonuçları canlı yayında belirlendi! Milli Piyango Online sorgulama

    7 Ekim sonuçları, Şisal Şans tarafından saat 20.00'de gerçekleştirilen canlı çekilişin ardından duyuruldu. Önceden olduğu gibi sadece çarşamba günleri gerçekleştirilen çekilişlerle talihliler belli oluyor. Bu bağlamda ikramiyeyi kazanan numaraları öğrenmek isteyenler 7 Ekim için araştırma yapıyor. Peki, bugün hangi rakamlar ikramiye kazanmış oldu? İşte kazanan sayıların listesi

    takvim.com.tr
    7 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı!

    7 Ekim Şans Topu sonuçları için günün ilk saatlerinden itibaren süren heyecanlı bekleyiş bitti. Böylece günün kazanan sayılar belli oldu. 1 Ağustos tarihinden itibaren Süper Loto çekilişleri Şisal Şans tarafından sadece çarşamba günleri yapılıyor. İkramiyenin miktarının artışa geçmesiyle birlikte şans oyunu oynayanlar kazanan sayıları merak ediyor. Bayilere uğrayıp kazanan rakamları merak edenler 7 Ekim Şans Topu sonuçlarını öğrenmek istiyor.

    7 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

    1 - 6 - 13 - 22 - 23 ve +6

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

    ÇOKLU ÇEKİLİŞ

    Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

    İPTAL

    Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

    NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

    Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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    Haberler Güncel 7 Ekim Şans Topu sonuçları canlı yayında belirlendi! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama