Ulaştığımız tespit ve değerlendirme tutanağına göre hücrede yer alan Adem Yavuz Arslan, örgütün yazışma sistemine 100210 kullanıcı adıyla 635 kez giriş yaptı. 307 mesaj gönderdi ve 312 mesaj aldı.

CEZAEVİNDE 'YEDEK PARALEL DEVLET'

Adem Yavuz Arslan'a 2 Ocak 2016'da saat 22:03'te gönderilen bir mesajda örgütün cezaevinde bulunan kadrolarıyla ilgili önemli bilgilere yer verildi. O yazışmada örgütün cezaevinde bir 'yedek paralel devlet' gibi faaliyet gösteren yöneticilerinin durumu değerlendirildi ve örgüte moral motivasyon sağlamak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Yazışmada şöyle denildi:

"Silivri'den çıkan arkadaşın içeriyle ilgili izlenimleri… Silivri bizim hayatımız için avantaja dönüşmüş. Doğal bir kamp yapısı. Polislerin tamamı evliya gibi. Bedel olarak 'biz burada ölelim bir kişi bile içeri girmesin' fikrindeler. Herkesin morali çok yüksek. Yakup Saygılı paralel cezaevi müdürü gibi. Orası kapitalist bir yer. Paran yoksa sabun bile yok. Hiç kimsenin bu bakımdan sorunu yok çok şükür. Gültekin Avcı'nın morali bozuktu. Bayağı uğraştık, son dönem iyiydi. Mehmet Baransu imamı vs. kafalamış. Pek hücrede durmuyor, sürekli mobil. Hidayet Karaca'nın yanında melek gibi bir polis var. Mehmet Akif Üner'i tek hücreye koymaya korkmuşlar. 'İsyan çıkarırım burada' demiş. 17-25 Aralık'ta saat 17:25'te bütün Silivri 'Hırsız var' diye inledi. Zindanda şahlanış olmuş bir nevi. Giren tipler hizmete sempatiyle çıkıyor."