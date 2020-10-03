Türkiye'de 17-25 Aralık 2013'te FETÖ'cü polis ve yargı mensupları eliyle yapılmak istenen darbe girişiminin ardından sık sık FETÖ ile paralel söylemlerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün makamında ilginç bir konuğu ağırladı. FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve uzun süre hapiste kalıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.



BELEDİYE BAŞKANIYMIŞ GİBİ

Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Oğuz'un paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'nin bugün başlayan 27.dönem 4. yasama yılı münasebetiyle makamında ziyaret ederek Urlalıların selamını götürdük. Kendisinin de sevgi ve selamlarını getirdik" şeklinde sanki Urla halkını temsil ediyormuş gibi ifadeler kullanması dikkat çekti. Oğuz, dün İzmir'de Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Seyit Torun ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de yer aldığı Havagazı Fabrikası'ndaki parti çalıştayına da katıldı. Bu arada Oğuz'un arabasının ön camına Urla Belediye Başkanı olduğu yazılı ve belediyenin logosunun bulunduğu kartvizitini koyduğu ve ilçede bu şekilde gezdiği kaydedildi. Oğuz'un ilçede adeta belediye başkanlığı sürüyormuş gibi yaptığı ziyaretler ve bulunduğu temaslar ilçede en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.



DAVADA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 16 Aralık 2019'da tutuklanmıştı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Temmuz 2020'deki duruşmada Oğuz'u önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti. Bu ceza Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Oğuz cezası henüz kesinleşmediği için yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

Burak Oğuz, İzmir Havagazı Fabrikası'ndaki CHP çalıştayına da katıldı.





ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞU KABUL EDİLDİ

Mahkeme, geçtiğimiz aylarda Burak Oğuz'la ilgili gerekçeli kararını açıklamıştı. Kararda, "Sanığın örgüt üyesi olduğu kabul edilip hiyerarşik yapıya dahil olarak örgüt tarafından verilen görevleri yerine getirmeye hazır vaziyette beklediği, örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdiği, örgüt ile organik bir bağ kurduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Oğuz'un aracının ön kısmına belediye logolu kartvizitini koyması dikkat çekti.

