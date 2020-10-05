FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün ByLock konuşmaları açığa çıktı! Bakın listesinde kimler varmış...

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. Nazif Karaman, FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün ByLock konuşmalarını deşifre etti. Karaman, FETÖ'cü Öz’ün bir hesabında ‘Gencos’ diğerinde ise ‘Limitsiz’ kod ismini kullandığını aktarırken, 120 sayfa yazışma yaptığını belirtti.

Örgütsel yazışmalarda Öz'ün FETÖ imamlarının talimatları ile hareket ettiği anlaşılıyor. Sokağa çıkmak için bile örgüt imamından izin isteyen Öz'ün bütün ihtiyaçları örgüt tarafından karşılanıyor. Örgütün Öz'e Twitter'a girme yasağı getirdiği, hatta Twitter hesabının şifresini elinden aldığı, bunun üzerine Öz'ün sahte hesaplar açtığı yazışmalara yansıyor.

Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılacağını öğrenir öğrenmez 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski savcı Zekeriya Öz'ün Bylock yazışmalarının tüm detayları deşifre oldu. Yazışmalar, Zekeriya Öz'ün firardayken tamamen FETÖ'nün kontrolünde hareket ettiğini ortaya koyuyor.

İKİ AYRI HATTI ÜZERİNDEN BYLOCK KULLANMIŞ

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı 120 sayfadan oluşan yazışmalar, kaçak Zekeriya Öz'ün 2015 yılında ilk yurtdışına kaçtığı dönemden başlayıp darbe girişimi öncesine kadar devam ediyor. İki ayrı hattı üzerinden Bylock kullandığı anlaşılan Öz'ün bir hesabında 'Gencos' diğerinde ise 'Limitsiz' kod ismini kullandığı görülüyor. Zekeriya Öz'ün Bylock gruplarında ise firari hakim savcılar; Cihan Kansız, Fikret Seçen, Mehmet Karababa, İbrahim Ethem Kuriş, Celal Kara, Muammer Akkaş, İsmail Kantar ve yurtdışına firarında parmağı olduğu bilinen Avukat Yusuf Danyal Kılıçalp gibi isimler bulunması dikkat çekiyor.

AYNI GRUPTAKİ FETÖ İMAMLARI

Zekeriya Öz'ün çok sayıda yazışmayı 'limitsiz' kod isimli 403413 ID hesaplı Bylock hesabından gerçekleştirmiş. Bu hesap üzerinden 3216 mesaj atan Öz, 1495 mesaj almış. Bu hesabın bulunduğu Bylock grubunda Zekeriya Öz'den sorumlu FETÖ imamı Serdar'ın da 6055 ID numarası ile bulunması dikkat çekiyor. Yine Aynı grupta bir dönem yargının sivil imamı olduğu belirtilen Fatih Elçik'in de bulunduğu görülüyor.