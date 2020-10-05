GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRGÜT MÜ ÖRTTÜ

2005'te Yeliz Telli'nin ölümü ile sonuçlanan kazada sırların ortaya çıkmamasında, Ebubekir Temur'un tutuklanmayışında, mesleki kariyerinde engellere takılmadan yükselişinde FETÖ'nün ne kadar etkisi vardı? Bu sorunun cevabı henüz yok. Ancak şu an için ortaya çıkan tek gerçek Ebubekir Temur'un FETÖ üyesi olduğu ve Bandırma Cezaevi'nde tutuklu olması.

MESLEĞİNDE YÜKSELDİ

Hapis cezasından kurtulan Ebubekir Temur mesleğine geri döndü. İlginç bir şekilde ilk görev yeri kazanın meydana geldiği Boğaziçi Köprüsü oldu. Ebubekir Temur mesleki kariyerinde en ufak bir olumsuzluk yaşamadı. Rütbelerini düzenli bir şekilde aldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilçe emniyet müdürü olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan sanıkların verdikleri ifadelerde Ebubekir Temur'un da ismi geçti. Örgütün aktif bir üyesiydi. Akademi'deki ilk yıllarından beri örgütün içindeydi. Gözaltına alındı, sorgulandı, tutuklandı.