Kanada, Türk SİHA'larının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşı başlattığı harekatta kullanılmasından rahatsız oldu. Kanada hükümeti, aldığı skandal karar ile birlikte Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya aldı. Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.

KANADA'NIN KARARI TELE1'İ SEVİNDİRDİ

Kanada'nın Türkiye'ye insansız hava aracı ekipmanlarının bazılarının satışını askıya almasının ardından CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve Merdan Yanardağ'ın başında olduğu TELE1'in internet sitesinde ise skandal bir habere yer verildi.

SKANDAL İFADELER!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin ürettiği ve dünyada büyük övgüyle bahsedilen İHA ve SİHA'lar, TELE1'i rahatsız etti. Kanada hükümeti ekipmanın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la savaşan Azerbaycan güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını belirterek Türkiye'ye satışların askıya alındığını duyurdu. Bunu internet sitelerinde haber olarak yayınlayan TELE1, "Damadın İHA'ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış" ifadeleri ile skandala imza attı.

BAYRAKTAR'A ELEŞTİRMEK İSTERKEN FOTOĞRAFI DA YANLIŞ KULLANDILAR

'Damadın' ifadesi ile okuyucusuna sunduğu haber de ise TUSAŞ'ın ürettiği ANKA ile servis ettiler. 'Damat' diyerek atıfta bulundukları Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde geliştirilen Bayraktar TB2 ile bir çok kritik bölgede yapılan başarılı operasyonlar sayesinde Ortadoğu'nun kaderini değiştirmişti.

KAMERA SİSTEMİNİN YERLİSİ SERİ ÜRETİME GEÇTİ!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada'nın ambargo kararının ardından yaptığı açıklamada "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA'larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler" ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.