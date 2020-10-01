Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2020 16:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 16:09
    ABONE OL

    Son dakika: ’cü öğretmenin kirli arşivi ortaya çıktı! Birlikte olduğu kadınları...

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve evinde arama yapılan öğretmen C.’nin bilgisayarından kadınlarla gizli çekilmiş uygunsuz görüntüler ele geçirildi. Şüpheli şahsın kadınları öğretmen evine götürerek burada birlikte olduğu ve bu anları da kayda alarak depoladığı ortaya çıktı.

    Hayrettin Şaşmaz
    FETÖ'cü öğretmenin kirli arşivi!

    Son dakika haberi... Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'den gözaltı kararı verilen C., geçtiğimiz günlerde emniyet mensuplarınca yapılan operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller Siber polis tarafından incelemeye alındı.

    ŞOKE EDEN KLASÖR

    Edinilen bilgiye göre, öğretmenlik yapan şüphelinin bilgisayarında soruşturma konusu dışında şoke eden bir gerçek ortaya çıkarıldı. Şüphelinin bilgisayarında tesadüfi olarak bulunan bir klasörde yerleştirerek kaydedildiği anlaşılan mahrem videolar bulundu.

    'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 23 gözaltı | Video

    Videoların, bilgisayar içerisinde 'dikkat et/Kendi Özelim/Öğretmen Evi' şeklinde bir klasör içerisinde bulunduğu belirlendi. İçerisinde kimliği tespit edilemeyen birçok kadına ait kaydın bulunduğu saptandı.

    O ANLARI GİZLİ KAMERAYA ALMIŞ

    Uygunsuz görüntülerin öğretmen evine gizli kamera yerleştirilmek suretiyle çekildiği değerlendirildi. FETÖ'cü şüphelinin öğretmen evine götürdüğü kadınlar ile ilişkiye girdiği, buraya kurduğu kamera düzeneği ile özel anlarını kayda aldığı ve bu kayıtları bilgisayarında arşivlediği anlaşıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ’cü öğretmenin kirli arşivi ortaya çıktı! Birlikte olduğu kadınları...