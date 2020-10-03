- FETÖ kumpası Ergenekon davasında müdahil olan, sanıklardan zarar gördüğünü iddia eden, şikayetçi olan, FETÖ'nün ZAMAN gazetesine

- "Ergenekon'da bugün de olsa müdahil olurum" diye demeç veren,

- FETÖ kumpası Ergenekon davasına destek veren bildiriye imza atan (2008'de "Ergenekon derinleştirilsin, kazanan yurttaşlar olacak" bildirisi.)

- Türkiye'yi 'soykırımcı' ilan eden (Onur konuğu olarak davet edildiği Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) kongresinin sonuç bildirgesinde

- 'Kahrolsun faşist Türkiye Cumhuriyeti Devleti!, "Kürt halkına yönelik T.C. devletinin paranoyak-histerik bayrak şövenizmini kınıyoruz", "1915 Ermeni soykırımını lanetliyoruz! Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz")ifadeleri yer almıştı.

- Hendek olayları sırasında PKK terörüne karşı verilen mücadele için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı "Barış İçin Akademisyenler" bildirisini imzalayan.

- "Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu" (2012) içinde yer almış.

- PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni' olmuş.

- "FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını" savunan.

- Aydın cinayetlerinde failleri koruyan raporları, onları görüp muayene etmeden veren kişidir. (Failleri görmeden yazdığı raporlar sonucunda Aksyon, Üçok, Mumcu ve Kışlalı cinayetlerinin failleri yapmayı talep ettikleri açıklamalardan vazgeçtiler ve bu durum anılan davalarda çok önemli aşama kaydedilmesini engelledi. Bu usulsüz raporlar sonradan çürütüldü)