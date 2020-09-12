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    • 12.09.2020 22:38
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    'in vahşice öldürmüştü! eşine 5 milyon TL tazminat ödeyecek

    Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı , eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için 1. ifade verdi. Eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeme konusunda anlaşan Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ayrıca Muğla'daki bir taşınmazla 2 aracın da verilmesini kabul etti.

    Pınar Gültekin'in vahşice öldürmüştü! 5 milyon ödeyecek

    Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı , eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için 1. ifade verdi.

    Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'yı, cezaevi jandarması, dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirdi.

    5 MİLYON LİRA ÖDEYECEK
    Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden katil zanlısına, eşinin açtığı boşanma davasının, Muğla'da görüleceği bildirildi.

    Alınan bilgiye göre, Cemal Metin Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını cevaplandırdı.

    Protokole göre, Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesi ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesi konusunda anlaşmaya vardı.

    Eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeme konusunda anlaşan Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ayrıca Muğla'daki bir taşınmazla 2 aracın da verilmesini kabul etti.

    Avcı'nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesince alınan ifadesi, Muğla Aile Mahkemesine gönderildi.

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