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    • 21.08.2020 Gazete
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    'in katili 'nın bir yalanı daha ortaya çıktı

    'da katil , 'i boğup yaktı. Yalanları sıraladı. İlk ifadesinde ise "Ben sadece arabayla götürdüm" dediği ortaya çıktı.

    Met'hin' Avcı!
    'da katil , 'i boğup yaktı. Yalanları sıraladı. İlk ifadesinde ise "Ben sadece arabayla götürdüm" dediği ortaya çıktı.



    BİR YALANI DAHA CIKTI
    Muğla'da     cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesiyle ilgili sır perdesi tam olarak aydınlatılamadı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın "Pınar bana bıçakla saldırdı" yalan ifadesinin ardından, jandarmada yapılan ilk sorgusunda da "Ben sadece arabayla aldım, götürdüm" dediği ortaya çıktı.



    Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, " tek başına işlemiş olamaz" diyerek kamera kayıt, HTS sinyal analiz raporlarını istedi. Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi ise Epözdemir'in istemini kabul etti. Epözdemir, "Başkaca fiil ve faillerin tespitine yönelik çalışmalar da sürüyor" dedi.

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