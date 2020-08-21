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    • 21.08.2020 19:13
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    'i katleden : Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum

    'nın Ula ilçesinde, bar işletmecisi  tarafından öldürüldükten sonra varil içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi 'in (27) ailesinin avukatı 'in dosyada mevcut olan kamera ve kayıtları ile olay yeri inceleme raporlarının kendisine verilmesi yönündeki talebi, mahkemece kabul edildi. Üniversiteli kızı canice katleden Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" diyerek i itiraf ettiği öğrenildi.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

    Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma dosyasından kamera ve HTS kayıtları ile olay yeri inceleme raporlarını istedi. Başsavcılık ise kamera ve HTS kayıtlarının henüz tamamlanmadığını, tamamlandıktan sonra verilebileceğini bildirerek, olay yeri inceleme raporlarının ise dosyadaki kısıtlama nedeniyle verilemeyeceğini bildirdi. Avukat Epözdemir de Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

    İtirazı yerinde gören mahkeme, istenilen belgelerin 'suçtan zarar görenler vekili' sıfatıyla avukata verilmesini karara bağladı.

    ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMİŞ

    Öte yandan şüpheli Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" diyerek, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
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