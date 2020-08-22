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    • 22.08.2020 Gazete
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    Her satırı vahşet! Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı jandarma ile yaptığı keşifte konuştu...

    Cemal Metin Avcı, eski sevgilisi Pınar Gültekin’i katletti. Olay yerinde jandarma ile yaptığı keşifte şunları söyledi: Dövdüm, boğdum, yaktım. Varili çalılıklara atıp işe gittim.

    Her satırı vahşet
    Türkiye, korkunç cinayete kurban giden Pınar'a ağladı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi.



    Katil, jandarma ile yaptığı keşif sırasında şunları söyledi: "Pınar'ı 16 Temmuz'da saat 15.40'da Rüya Park AVM karşısından alıp, Menteşe'deki bağ evine götürdüm. Dövdüm, boğdum, sonra da varil içerisinde benzin dökerek yaktım. Sonra varilin içerisine beton döktüm. Ağız kısmını büküp, aracım ile varili çalılıkların dibine yuvarlayıp, iş yerine gittim."




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