Her satırı vahşet! Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı jandarma ile yaptığı keşifte konuştu...

, korkunç cinayete kurban giden Pınar'a ağladı. Muğla'da üniversite öğrencisi, 16 Temmuz'da eski sevgilisitarafından katledildi.Katil, jandarma ile yaptığışunları söyledi: "Pınar'ı 16 Temmuz'da saat 15.40'da Rüya Park AVM karşısından alıp, Menteşe'dekigötürdüm. Dövdüm, boğdum, sonra da varil içerisinde benzin dökerek yaktım. Sonra varilin içerisine beton döktüm. Ağız kısmını büküp, aracım ile varili çalılıkların dibine yuvarlayıp, iş yerine gittim."