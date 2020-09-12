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    • 12.09.2020 22:49
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    Polatlı'daki işçilerine çadır dağıtacak

    sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasınasıyla ilgili yaptığı paylaşımda "'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik işçilerinin barınmalarına yönelik Afet ve () 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor" dedi.

    AA
    AFAD Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak

    , 'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik işçileri için 170 çadır sevk edildiğini bildirdi.

    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

    "Ankara Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan Yardımcımız Muhterem İnce de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun."

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