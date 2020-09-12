Aşının klinik denemelerine İngiltere'de bulunan tüm deneme merkezlerinde devam edileceğini belirten Oxford, aşının güvenli olduğunu ispatlamak için her vakanın dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan şu ana kadar binden fazla gönüllü üzerinde denenen aşının güvenli olduğu ve bağışıklık sağladığı belirtilmişti. Avrupa Birliği, (AB) ise aşının onaylanması durumunda 400 milyon doza kadar satın alma hakkını çoktan güvence altına aldı.