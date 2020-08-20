Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Katil Pınar'ı boğup öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile koyup üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin ailesi, cinayette katile yardım edenlerin olduğunu söyledi.
Avukatları Rezan Epözdemir de iddiaları destekledi. "Otopsi raporu ölümün zamanı ve sebebi tespit edilecek" dedi. Katilin ifadesindeki yalanlar da gün yüzüne serildi. Avcı, Pınar'ın bıçakla kolunu yaraladığını söylemişti. Ancak olay yerinde herhangi bir bıçak bulunmadığı belirtildi. Yine Pınar'ın kendisine tehdit mesajları attığını söyleyen Avcı'nın telefonunda genç kızın hiçbir mesajına ulaşılamadı.
Avukatları Rezan Epözdemir de iddiaları destekledi. "Otopsi raporu ölümün zamanı ve sebebi tespit edilecek" dedi. Katilin ifadesindeki yalanlar da gün yüzüne serildi. Avcı, Pınar'ın bıçakla kolunu yaraladığını söylemişti. Ancak olay yerinde herhangi bir bıçak bulunmadığı belirtildi. Yine Pınar'ın kendisine tehdit mesajları attığını söyleyen Avcı'nın telefonunda genç kızın hiçbir mesajına ulaşılamadı.