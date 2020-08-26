ABD sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yalan FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, uzun süredir çıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili görevi bırakacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan FOX TV ayrılığı doğruladı.



FETÖ İMAMINA KOL KANAT GERMİŞTİ

2016 yılında gerçekleşen bir ödül gecesinde "En İyi Erkek Haber sunucusu" ödülünü alan FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, teşekkür konuşmasında sarf ettiği sözlerle kimlerle birlikte kol kola yürüdüğünü gözler önüne sermişti.



ByLock'çu FETÖ imamı Ercan Gün'e destek veren Portakal, "Biz Fox ailesi olarak, cezaevinde olan arkadaşım Ercan Gün olarak, yüreğimizi ortaya koyup, her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu ödülü tüm gazeteciler adına almıyorum. İşini doğru dürüst yapan, adam gibi yapan gerçek gazeteciler için alıyorum" demiş, Portakal'ın açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.







FETÖ, GÖRÜNTÜLERİ MEDYADAKİ TETİKÇİLERİ ARACILIĞIYLA YAYINLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 122 sayfalık üçüncü iddianamede, Ercan Gün'ün Hrant Dink cinayetinin medya ayağında yer aldığı ifade edilmişti.

Ercan Gün, Dink'i katleden Ogün Samast'a zorla ve ısrarla Türk bayrağı tutuşturularak çekilen kurgu görüntüleri FOX TV üzerinden yayınlamış ve Dink cinayetinin askere yıkılmasına zemin hazırlamıştı.

Nasıl olsa; gazeteci Hrant Dink cinayetini örten çifte bylockçu FETÖ imamı olan Haber Müdürü Ercan Gün'e kol kanat geren hatta aldığı ödülü ona ithaf eden bir 'gazeteci' dolduğunu kimse hatırlamayacak pic.twitter.com/wV7Vs3ZZSC — Nedim Şener (@nedimsener2010) August 26, 2020

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan gazeteci Nedim Şener deifadelerini kullandı.

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