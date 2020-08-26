İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük 2. seviyesine geriledi.