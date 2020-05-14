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    , tescilli 'cü 'ü künyesinden yıllar sonra çıkarttı

    , 25 Ağustos 2016'da cinayeti soruşturması kapsamında / üyeliği suçundan tutuklanan FETÖ'cü 'ü yıllardır künyesinde tuttu. Tutuklandığında FOX TV'de haber müdürü olan Gün, cezaevinde olmasına rağmen Müdürü görevine getirilmişti. FOX; tescilli FETÖ'cü Ercan Gün'ü künyesinden yeni çıkarttı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi.

    FOX, FETÖ'cü Ercan Gün'ü künyesinden çıkarttı

    , / silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan FOX Müdürü 'ün ismini künyesinden çıkardı. Gün, 25 Ağustos 2016'da cinayeti soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklanmıştı. Tutuklandığında FOX TV'de haber müdürü olan Gün, cezaevinde olmasına rağmen Haber Planlama Müdürü görevine getirilmişti.



    Gün'ün ismi, RTÜK'ün idari para cezası uygulamasının ardından 'ın sunduğu akşam haberlerinin bitimindeki künye bilgilerinden çıkarıldı, ancak bin 354 gün FOX Bülteni'nin künyesinde yer aldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Gün'ün isminin künyeden çıkarılmasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Bugüne kadar FOX TV Ercan Gün'e sahip çıkmıştır. Eğer bu isim suçsuzsa neden ismi çıkartılmıştır? Eğer bu isim suçluysa neden ismi bugüne kadar FOX TV ekranlarında yer almıştı? Bu çifte standardı FOX TV yönetiminin izah etmesi gerekir."

    KENAN KIRAN/SABAH

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