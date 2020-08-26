2020 yılı YKS tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da ilk tercihleri yapmayan adaylar, ek tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde ek tercihlerini yapacak. Ek tercih yapacak adaylar sonuçlarına yine ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden ulaşacak. Adaylar, kimlerin ek tercih yapıp yapmayacağını öğrenmek istiyor. Ek tercih, ilk tercihler sonucu boş kalan kontenjanlar ve kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı boşalan kontenjanlara yapılacak tercihlerdir. İşte 2020 ek yerleştirme ek tercih ücreti...