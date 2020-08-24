Amerikan FOX TV'nin manipülatör sunucusu Fatih Portakal'ın istifa ettiği iddiaları sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili ilk açıklama kanaldan geldi.
Kanal iddiaları doğrulayarak, "2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir" ifadelerini kullandı.
FOX TV'nin açıklamalarının hemen ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim@foxhaber 'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,"Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." dedi.
KAÇAK ÇİFTLİKTE TARIM YAPACAKMIŞ!
Yalan haberciliğin bir numaralı ismi olan Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde tarım yapacağı söylendi.
Söz konusu çiftliğin kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.
Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edilmişti.
2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptanmıştı.