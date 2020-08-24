Algı operasyonlarının bir numaralı ismi olan Fatih Portakal Amerika menşeili FOX TV'den istifa etti. Kanal Portakal'ın istifasını "2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir" sözleriyle duyurdu.

Kanalın açıklamasının hemen ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber 'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,"Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." dedi.

FOX TV'de Portakal sayfası kapanırken Portakal'ın geçmişteki yalan ve çarpıtmalar tekrar akıllara geldi.

EMEKLİLERE KESİNTİ YALANI

FOX TV, yalanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Özellikle Türkiye ekonomisini hedef alma eğilimindeki FOX TV, emeklilerin maaşından kesinti yapılacak yalanıyla da tepki çekmişti, SGK Fatih Portakal'ın kesinti iddialarını yalanlayarak maaşlarda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını duyurmuştu.

AMERİKAN KANALI FOX'UN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI ÜLKEMİZİ SÖMÜRGECİ OLMAKLA SUÇLADI

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı ve Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu iftirasında bulunarak, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." dedi. Türkiye, Libya'ya meşru hükümetin davetiyle gitmişti.

Fatih Portakal'ın, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi "sömürgeci" ilan eden sözleri, RTÜK'ün kurul toplantısında görüşüldü. Üst Kurul, Portakal'ın, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiğini tespit ederek FOX'a "ağır idari para cezası" müeyyidesi uyguladı.

DEPREM ÜZERİNDEN YALAN HABER

FOX TV; deprem üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.

KÜÇÜKKAYA'DAN BYLOCK YALANI!

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, eski bakanın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İsmail Küçükkaya, bu yalandan dolayı yargılanıyor.

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ

Fatih Portakal, şehir hastaneleri hakkında da yalan habere imza attı. Kanalın haberinde, hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığı iddia edildi. Ancak bu haberin de kurmaca olduğu ortaya çıktı..

Kanal, Tuğçe Büşra Başar'ın tedavisinin yarım kaldığına yönelik haber yayınladı. SGK, Başar'ın 2012-2017 arasındaki tüm masraflarını karşıladığını açıkladı. Baba Tarzan Başar'ın devleti dolandırdığı ortaya çıktı.

FOX Ana Haber, Bakırköy Adliyesi'nde işlemleri tamamlanmış arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını çekerek işleme alınacak dosyalar gibi gösterdi. Fatih Portakal, çekilen görüntüler üzerinden "ekonomi kötü" algısı yaratmaya çalıştı. Adliye görevlisi, kanalın yalan haber yaptığını açıkladı.

Kanal, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir atölyede üretimin durdurduğuna yönelik haber yaptı.



FOX Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı.

Haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.



JANDARMAYA İFTİRA ATTI

Amerikalı FOX, jandarmaya, "HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçeledi" diye iftara attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı. Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı.

ŞEKER PANCARI YALANI

FOX Haber yine bir algı operasyonuna daha imza attı. Bu sefer şeker pancarı üzerinden kara propaganda yaptı. A Haber Ekibi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı fabrikasına gitti ve FOX Haber'in yalanını deşifre etti.

PKK'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Fatih Portakal daha önce canlı yayında 'Türkiye'ye PKK'ya teşekkür etmeli. PKK olmasaydı Türkmenler, IŞİD tarafından öldürülürdü.' diyerek büyük bir skandala imza atmış ve kamuoyu tarafından büyük tepki görmüştü.

MEHMETÇİK'E 'İŞGALCİ', DEVLETE 'EMPERYALİST'

Öldürülen teröristler için rahmet dileyen Fatih Portakal, Türk askerine işgalci dedi. ABD merkezli Fox'un çalışanı Portakal, ABD'nin desteklediği Hafter'in hayalini suya düşürecek olan Türkiye'ye cephe aldı.

Darbe girişimi bulunan Libya'nın meşru hükümetini koruyacak olan Türkiye'ye emperyalist ve sömürgeci diyen Portakal sosyal medyada hedef oldu.

Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçlayan FOX sunucusu Fatih Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.