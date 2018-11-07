FOX TV, her gün yalan haber verdi. Milletin aklıyla oynamaya yeltendi. Hrant Dink suikastı ve FETÖ tutuklusu Haber Müdürü Ercan Gün'e maaş ödemeye de devam etti.
Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise daha da ileriye gitti. Muhabirleri toplayıp "Ercan'ı ziyaret edin" dedi. Ekrana getirdiği iftiralarla aslında Türkiye karşıtlığı yaptığını ilan etti.
Fox Entertainment'in Türkiye'deki uzantısı FOX TV'nin Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk
FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, 26 Ağustos 2016'da Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanırken 4 Kasım 2017'de ise Gün'ün iki telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı anlaşıldı. 2521 kez ByLock'a girdiği bunun 1213'ünün FOX TV binasından gerçekleştiği belirlendi. Ercan Gün'ün ByLock yüklediği telefonlardan birinin FOX'a ait şirket hattı olduğu anlaşıldı. Gün'ün eşi ve kendisi adına açılmış Bank Asya hesaplarına Fetullah Gülen'in talimatı ardından yüksek meblağlarda para yatırdığı da belirlendi. FOX TV ise tescilli FETÖ'cü Gün'e sahip çıkarak adeta devlete ve millete meydan okudu. Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber'in künyesinde de Ercan Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer aldı. FOX'un iki yıldır FETÖ militanını işten çıkarmadığı ve maaş ödemeye devam ettiği ortaya çıktı.
YİNE YALAN HABER YİNE FOX TV
Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber, yine yalan haberle gündeme geldi. Sürekli yaptığı yalan haberlere bir yenisini ekleyen FOX TV, Bakırköy Adliyesi'nde davası tamamlanmış imha süreci beklenen dosyaları devam eden davalara aitmiş gibi gösterdi. Portakal ise haberi icralık dosya sayılarını manipüle etmek için kullandı. Ekonomi kötü algısı oluşturmaya çalıştı.
Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise daha da ileriye gitti. Muhabirleri toplayıp "Ercan'ı ziyaret edin" dedi. Ekrana getirdiği iftiralarla aslında Türkiye karşıtlığı yaptığını ilan etti.
Fox Entertainment'in Türkiye'deki uzantısı FOX TV'nin Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk
FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, 26 Ağustos 2016'da Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanırken 4 Kasım 2017'de ise Gün'ün iki telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı anlaşıldı. 2521 kez ByLock'a girdiği bunun 1213'ünün FOX TV binasından gerçekleştiği belirlendi. Ercan Gün'ün ByLock yüklediği telefonlardan birinin FOX'a ait şirket hattı olduğu anlaşıldı. Gün'ün eşi ve kendisi adına açılmış Bank Asya hesaplarına Fetullah Gülen'in talimatı ardından yüksek meblağlarda para yatırdığı da belirlendi. FOX TV ise tescilli FETÖ'cü Gün'e sahip çıkarak adeta devlete ve millete meydan okudu. Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber'in künyesinde de Ercan Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer aldı. FOX'un iki yıldır FETÖ militanını işten çıkarmadığı ve maaş ödemeye devam ettiği ortaya çıktı.
YİNE YALAN HABER YİNE FOX TV
Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber, yine yalan haberle gündeme geldi. Sürekli yaptığı yalan haberlere bir yenisini ekleyen FOX TV, Bakırköy Adliyesi'nde davası tamamlanmış imha süreci beklenen dosyaları devam eden davalara aitmiş gibi gösterdi. Portakal ise haberi icralık dosya sayılarını manipüle etmek için kullandı. Ekonomi kötü algısı oluşturmaya çalıştı.
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