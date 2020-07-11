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    • 11.07.2020 Gazete
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    'ndeki 86 yıllık hasret Başkan Erdoğan'ın tarihi imzasıyla sona erdi

    Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Cuma günü ibadete açılacağını dünyaya ilan etti: Herkes aldığımız karara saygılı olmalı. Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak... İnsanlığın ortak kültür mirası olan Ayasofya, bizim için 567 yıllık bir haktır...

    Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Cuma günü ibadete açılacağını dünyaya ilan etti: Herkes aldığımız karara saygılı olmalı. Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak... İnsanlığın ortak kültür mirası olan Ayasofya, bizim için 567 yıllık bir haktır...

    2053 MESAJI
    Başkan Erdoğan, saat 20:53'te yaptığı konuşmada, "Ayasofya kararıyla Fatih'in ağır bedduasından kurtulduk" dedi...


    MUSTAFA ŞENTOP - TBMM BAŞKANI
    Ayasofya'nın cami olması hedefti, hayaldi, rüya idi.

    DEVLET BAHÇELİ - MHP
    Milletin beklentisi karşılık buldu.

    Twitter;

    Hasret bitti, vuslat vakti

    Hoş geldin, sefalar getirdin

    Artık biletle değil, abdestle gireceğiz

    Buruk kalplerimizin kızıl elması Ayasofya, aslına döndü

    Kırıldı zincirler, okundu ezan

    Ne şarkılar, şiirler. sana en çok ezanlar yakışıyor



    HASRET BİTTİ
    Danıştay, 1934 tarihli kararı oy birliğiyle iptal etti. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müzeden camiye dönüştürülmesine izin verdi.



    Başkan Erdoğan, Ayasofya kararının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. İşte o açıklamalar:

    Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz.

    İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecektir.

    24 Temmuz Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

    Ayasofya, 567 yıllık bir haktır.

    Fatih Sultan Mehmet, vakfiyesinde "Değiştiren en büyük haramı işlemiş olur" demiştir. Bu karar, Fatih'in bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır.

    Tek parti döneminde alınan bu karar hukuka aykırıydı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Üstad Necip Fazıl'ın 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"

    Nurettin Canikli: Yıllardır bekleyenlerin duası, bugün karşılık bulmuştur.




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