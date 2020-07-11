Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını dünyaya ilan etti: Herkes aldığımız karara saygılı olmalı. Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak... İnsanlığın ortak kültür mirası olan Ayasofya, bizim için 567 yıllık bir haktır...Başkan Erdoğan, saat 20:53'te yaptığı konuşmada, "Ayasofya kararıyla Fatih'in ağır bedduasından kurtulduk" dedi...



MUSTAFA ŞENTOP - TBMM BAŞKANI

Ayasofya'nın cami olması hedefti, hayaldi, rüya idi.

Milletin beklentisi karşılık buldu.Hasret bitti, vuslat vaktiHoş geldin, sefalar getirdinArtık biletle değil, abdestle gireceğizBuruk kalplerimizin kızıl elması Ayasofya, aslına döndüKırıldı zincirler, okundu ezanNe şarkılar, şiirler. sana en çok ezanlar yakışıyorDanıştay, 1934 tarihli kararı oy birliğiyle iptal etti. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müzeden camiye dönüştürülmesine izin verdi.Erdoğan, Ayasofya kararının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. İşte o açıklamalar:Camii'ne ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz.ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecektir.Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.567 yıllık bir haktır.Sultan Mehmet, vakfiyesinde "Değiştiren en büyük haramı işlemiş olur" demiştir. Bu karar, Fatih'in bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır.parti döneminde alınan bu karar hukuka aykırıydı.

Üstad Necip Fazıl'ın 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"Yıllardır bekleyenlerin duası, bugün karşılık bulmuştur.