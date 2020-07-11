Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını dünyaya ilan etti: Herkes aldığımız karara saygılı olmalı. Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak... İnsanlığın ortak kültür mirası olan Ayasofya, bizim için 567 yıllık bir haktır...
2053 MESAJI
Başkan Erdoğan, saat 20:53'te yaptığı konuşmada, "Ayasofya kararıyla Fatih'in ağır bedduasından kurtulduk" dedi...
MUSTAFA ŞENTOP - TBMM BAŞKANI
Ayasofya'nın cami olması hedefti, hayaldi, rüya idi.
DEVLET BAHÇELİ - MHP
Milletin beklentisi karşılık buldu.
Twitter;
Hasret bitti, vuslat vakti
Hoş geldin, sefalar getirdin
Artık biletle değil, abdestle gireceğiz
Buruk kalplerimizin kızıl elması Ayasofya, aslına döndü
Kırıldı zincirler, okundu ezan
Ne şarkılar, şiirler. sana en çok ezanlar yakışıyor
HASRET BİTTİ
Danıştay, 1934 tarihli kararı oy birliğiyle iptal etti. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müzeden camiye dönüştürülmesine izin verdi.
Başkan Erdoğan, Ayasofya kararının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. İşte o açıklamalar:
Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz.
İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecektir.
24 Temmuz Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.
Ayasofya, 567 yıllık bir haktır.
Fatih Sultan Mehmet, vakfiyesinde "Değiştiren en büyük haramı işlemiş olur" demiştir. Bu karar, Fatih'in bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır.
Tek parti döneminde alınan bu karar hukuka aykırıydı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Üstad Necip Fazıl'ın 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"
Nurettin Canikli: Yıllardır bekleyenlerin duası, bugün karşılık bulmuştur.