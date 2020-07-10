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    • 11.07.2020 01:00
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    lideri ’nun Ayasofya sessizliği! Hiçbir açıklamada bulunmadı

    Danıştay'ın kararı ve Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından Ayasofya için yeni dönem başlamış oldu. Genel Başkanı ’nun Ayasofya’nın ibadete açılması sonrasında sessizliğe bürünmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, hiçbir açıklamada bulunmadı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    Kılıçdaroğlu’nun Ayasofya sessizliği

    () Genel Başkanı , Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın cami olduğuna dair kararı ardından 'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki kararnamesinden sonra sessizliğe büründü.

    KILIÇDAROĞLU HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu yönündeki kararnameden sonra gerek basın kuruluşları gerekse de sosyal medyadan hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekici bulundu.

    Birçok kesim Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili fikir beyan ederken CHP Genel Başkanı'nın sessizliği hayretle karşılandı.

    DAMLA KAYA/SABAH

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