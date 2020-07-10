Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın cami olduğuna dair kararı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki kararnamesinden sonra sessizliğe büründü.

KILIÇDAROĞLU HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya Camii olduğu yönündeki kararnameden sonra gerek basın kuruluşları gerekse de sosyal medyadan hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekici bulundu.

Birçok kesim Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili fikir beyan ederken CHP Genel Başkanı'nın sessizliği hayretle karşılandı.



DAMLA KAYA/SABAH