Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı! Sosyal medyada destek mesajları yağdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü açılacağını açıkladı. Erdoğan'ın İslam alemine verdiği müjdenin ardından sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Sanat ve siyaset camiasından birçok kişi, mutluluğunu Twitter'dan paylaştı.
10.07.2020 23:04
- Son Güncelleme: 10.07.2020 23:13
Kararın ardından Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını ifade etti.
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