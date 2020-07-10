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Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı! Sosyal medyada destek mesajları yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü açılacağını açıkladı. Erdoğan'ın İslam alemine verdiği müjdenin ardından sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Sanat ve siyaset camiasından birçok kişi, mutluluğunu Twitter'dan paylaştı.

10.07.2020 23:04 - Son Güncelleme: 10.07.2020 23:13
Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı! Sosyal medyada destek mesajları yağdı

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma gerçekleştirildi ve karar açıklandı.

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Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı! Sosyal medyada destek mesajları yağdı

Kararın ardından Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını ifade etti.

Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı! Sosyal medyada destek mesajları yağdı

SOSYAL MEDYADA COŞKUYLA KARŞILANDI
Erdoğan'ın İslam alemine verdiği müjde, sosyal medyada sevinçle karşılandı. Sanat ve siyaset camiasından birçok isim coşkusunu Twitter'dan paylaştı.

Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı! Sosyal medyada destek mesajları yağdı

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O PAYLAŞIMLAR

Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı! Sosyal medyada destek mesajları yağdı
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